Çiftçilere ilk çeyrekte 35.6 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla sürdürdüğü ödemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık kayıt sistemlerindeki tarımsal desteklerden 2.9 milyon çiftçi yararlanıyor. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 167 milyar 635 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçilere ilk 3 ayda yaklaşık 35 milyar 643 milyon lira ödeme yapıldı. Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 87'si bitkisel üretim, yüzde 8.8'i hayvansal üretim, yüzde 2.9'u kırsal kalkınma, yüzde 0.9'u tarımsal AR-GE ve yüzde 0.4'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğini kapsayan ocak-mart döneminde, bitkisel üretim için 31 milyar 16 milyon lira, hayvansal üretim için 3 milyar 148 milyon lira, kırsal kalkınma için 1 milyar 23 milyon lira, tarımsal Ar-Ge için 315 milyon lira, su ürünleri üretimi için 140 milyon lira tutarında destek verildi.

HER KALEM DESTEKLENİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan döneminde üreticilere toplam 374.7 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi. Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Programla, girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Nisanda, iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilerimize, toplam 374.7 milyon lira ödeme gerçekleştirdik" dedi. Paylaşımda aktarılan bilgiye göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine 273 milyon 732 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 69 milyon 657 bin lira destek sağlandı.