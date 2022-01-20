Çiftçiye ‘gübreyi kullan sonra öde’ denilecek

AK Partili milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları inceleme ve temaslarda çiftçilerin özellikle gübre fiyatları nedeniyle kış ekimlerini yapmadıklarını, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini tespit etti.Gübre ve mazotun yanında hayvan yemleri ile ilgili de belli destekler yapılması gerektiği belirtildi. Gübre desteğinin yapılamaması halinde çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmaması ya da tarlasına gübre atamamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdiler.Başkan Erdoğan, ilgili bakanlık ve kurumlara gübre başta olmak üzere çiftçinin sorunlarının hızla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdi. Çalışmaların hızla tamamlanması ve en kısa sürede çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi bekleniyor. Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girdilerin düşürülmesi, çiftçinin baharda ekim yapıp gübre atabilmesi için alternatifler hazırlandı. Bunlar arasında bazı desteklerin yanı sıra çiftçiye gübrenin sağlanması, ödemesini ürünü kaldırdıktan sonra yapması da bulunuyor.Son 10 yılın ortalamasına göre düşük olsa da geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 30'luk bir artış var. Yapılan hesaplara göre anormal bir değişiklik olmazsa ciddi bir kuraklık yaşanmayacak. Çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi ile birlikte tarım ürünlerinde de sıkıntı olmayacak.