Çiğ süt tavsiye fiyatları 1 Ekim’den geçerli olacak şekilde yeniden belirlendi

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, , 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının 7,50 TL/Litre olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) üreticinin eline net 7,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine, Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunda görevli Sanayici Alt Grubu temsilcileri söz konusu karara şerh koyarken, 1 üye ise çekimser kaldı.