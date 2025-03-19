Cimer mobil uygulama hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, halkın dilek ve şikâyetlerini yazdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'in millet ile devlet arasındaki en güçlü köprü olduğuna dikkat çekerek, "2024'te 4 milyon 590 bin başvuru aldık. Bu yılın ilk çeyreğindeyken başvuru sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. 2018'den bu yana ise toplam başvuru sayısı 35 milyonu aştı" dedi. Kullanıma açıldığı günden bu yana halk tarafından yoğun ilgi gören CİMER, artık mobil uygulama sayesinde daha erişilebilir hale geldi. Başkanlığın yürütücülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu ve dünyanın en büyük iletişim merkezi olan CİMER'i geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Altun, "Sadece geçen sene 636 adet rapor hazırladık ve kurumlarımızın yöneticileriyle paylaştık. CİMER halihazırda, dünyanın en büyük kamusal iletişim platformudur" ifadelerini kullandı.

7 YILDA 35 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU

Altun, 2018'den bu yana toplam başvuru sayısının 35 milyonu aştığını kaydetti. CİMER Mobil uygulamasının kullanıcı dostu arayüzüyle başvuru ve takip süreçlerini daha hızlı ve kolay bir hale getiren bir teknoloji olduğunu aktaran Altun, "Mobil uygulama ile vatandaşlarımız akıllı cep telefonlarından veya tabletlerinden taleplerini, şikâyetlerini, görüş ve önerilerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecek. Gelen cevapları da uygulama üzerinden takip edebilecekler" dedi.