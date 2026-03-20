Çin Başkanı Şi’den Türkmenistan’a doğal gaz işbirliği çağrısı

Çin ile Türkmenistan arasında enerji ve ekonomik işbirliğini derinleştirme yönünde yeni mesajlar verildi. Şi Cinping, doğal gaz başta olmak üzere ticaret ve yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

DOĞAL GAZ İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLECEK

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şi, Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji işbirliği öne çıktı.

Şi, Çin ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurgularken, ticaret hacmi ve yatırımların da artırılması çağrısında bulundu.

YENİ ALANLARDA ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmede sadece enerji değil, farklı sektörlerde işbirliği mesajı da verildi. Şi, bağlantısallık projeleri, tarım, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil enerji gibi alanlarda işbirliğinin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca Çin'in küresel altyapı ve ticaret projesi olan Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkmenistan'ın kalkınma stratejisinin daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK POLİTİKASI DESTEKLENİYOR"

Şi, Çin'in Türkmenistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Çin lideri ayrıca ülkenin "kalıcı tarafsızlık" politikasını desteklediklerini de vurguladı.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ MESAJI

Şi, artan küresel zorluklar karşısında Birleşmiş Milletler sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkmenistan ile çok taraflı platformlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkmenistan tarafında ise Gurbanguli Berdimuhamedov, Çin'in ülkesinin tarafsızlık politikasına verdiği destekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Berdimuhamedov, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrarın korunması için Çin ile özellikle BM ve Çin-Orta Asya mekanizması çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.