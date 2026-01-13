Çin’den ABD’nin İran hamlesine karşı Lesotho’ya vergi muafiyeti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararı, Çin'den sert tepki aldı. Pekin yönetimi, tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ve haklarını koruyacağını açıkladı.



Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu belirterek, "Meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

TRUMP'TAN "KESİN VE NİHAİ" KARAR



Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu. Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini bildirdi.



ÇİN-İRAN TİCARETİ RAKAMLARI



Kararın en çok etkileyeceği ülkenin Çin olması bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 payla en büyük ortağı olan Çin, aynı zamanda İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor. Bu durum, ABD yaptırımlarının Çin ekonomisi üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

HİÇ KİMSENİN ADINI DUYMADIĞI ÜLKEYE VERGİ MUAFİYETİ

Çin, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirip, gümrük tarifeleriyle hedef aldığı Afrika ülkesi Lesotho'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi muafiyeti için gerekli hazırlıkları hızlandırdıklarını duyurdu.

Resmi verilere göre, Çin ile Lesotho arasında 2024'te ikili ticaret hacmi 153 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Çin'in Lesotho'ya ihracatı 124 milyon dolar seviyesinde olurken, bu ülkeden ithalatı 29 milyon dolarda kaldı.