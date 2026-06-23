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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Çin’den Amerika’ya ticaret misillemesi

Çin’den Amerika’ya ticaret misillemesi
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Çin, ABD ile teknoloji ve savunma sektörlerini içine alan ticaret geriliminde yeni bir adım attı. Pekin yönetimi, Washington'ın Çinli şirketleri Pentagon'un askeri bağlantı listesine eklemesine misilleme olarak, onlarca Amerikan şirketine yönelik yeni ticaret kısıtlamaları açıkladı. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerikan sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine, 46 ABD'li firmayı da kamu alımlarından men listesine ekledi. Pekin'in adımı, Pentagon'un bu ay başında "1260H listesi" olarak bilinen kara listesini güncelleyerek aralarında Alibaba, Baidu ve BYD'nin de bulunduğu çok sayıda Çinli teknoloji şirketini eklemesinin ardından geldi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AMERİKA #ABD #ÇİN

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Çin’den Amerika’ya ticaret misillemesi
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