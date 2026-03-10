Çin’den “çatışmayı durdurun” çağrısı! Orta Doğu gerilim enerji güvenliğini riske atıyor

Çin, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji tedarikini kesintiye uğratması ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı taraflara çatışmaya son verme çağrısı yaptı.

"GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN KAÇINILMALI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki çatışmadan derin endişe duyduklarını dile getiren Guo, taraflara itidal çağrısı yaptı. Guo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çin, tüm tarafları askeri operasyonlara son vermeye, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaya ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyüme üzerinde daha büyük etki yaratmasını önlemeye çağırıyor."

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK

Guo, enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda güvenlik ile istikrarın korunmasının dünyanın ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Enerji güvenliğinin küresel ekonomi açısından hayati önemde olduğuna dikkat çeken Guo, "Enerji tedarikinin kesintisiz sürmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğudur. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacaktır." dedi.

ÇİN'İN PETROLÜNÜN YÜZDE 45'İ BOĞAZDAN GEÇİYOR

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi'nden çıkarak Hürmüz Boğazı üzerinden ülkeye ulaşıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği ana güzergâh olarak öne çıkıyor.

Bölgede artan gerilim nedeniyle tanker trafiğinde yaşanan aksaklıkların şimdiden küresel petrol tedarikinde sorunlara ve petrol fiyatlarında yükselişe yol açtığı belirtiliyor.