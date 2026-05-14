Çinko fiyatları arz krizi endişesiyle 4 yılın zirvesinde!

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli çinko kontratları yüzde 2,3 yükselerek ton başına 3.610 dolara çıktı. Gün içinde 3.616,50 dolara kadar yükselen metal, Ağustos 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Çinko, özellikle galvanizli çelik üretiminde yoğun şekilde kullanılıyor.

Piyasadaki yükselişte en önemli etkenlerden biri, Latin Amerika'nın en büyük çinko izabe tesislerinden biri olan Peru'daki Cajamarquilla tesisinde meydana gelen yangın oldu. Tesisin sahibi Nexa Resources, yıllık 344 bin 400 ton kapasiteye sahip fabrikada çıkan yangının eritme altyapısına zarar verdiğini ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bu gelişme, Glencore kontrolündeki Kazzinc'in Doğu Kazakistan'daki çinko ve kurşun üretim tesislerinde yaşanan patlamanın ardından kapasiteyi düşürdüğünü duyurmasının hemen sonrasına denk geldi.

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu ise söz konusu aksaklıklar yaşanmadan önce bile 2026 yılı için rafine çinko piyasasında 19 bin tonluk arz açığı öngörüyordu.

Öte yandan LME verilerine göre çinko stokları 110 bin 875 ton seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, küresel tüketimin yalnızca üç günden az bir bölümünü karşılıyor. Ancak spot çinko kontratlarının üç ay vadeli kontratlara göre ton başına 19 dolar iskontolu işlem görmesi, piyasada henüz ciddi bir fiziki sıkışıklık oluşmadığına işaret ediyor.

Bakır fiyatlarında ise sınırlı geri çekilme görüldü. LME'de bakır yüzde 0,7 düşüşle ton başına 14.045,50 dolara geriledi. Çarşamba günü 14.196,50 doları gören bakır, ocak ayında kaydedilen 14.527,50 dolarlık tarihi zirvenin ardından en yüksek seviyelerini test etmişti.

Uzmanlar, son dönemde sert yükselen bakır fiyatlarının yatırımcıları kâr satışına yöneltebileceğini belirtiyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri doların güç kazanmasına neden olurken, Fed'in kısa vadede faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin zayıflaması da metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler ayrıca piyasalarda yeni yükselişlerin devamı için güçlü katalizörlere ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında devam eden görüşmeleri yakından takip ediyor.

Diğer baz metallerde ise alüminyum yüzde 0,1 artışla 3.655,50 dolara yükselerek dört yılın zirvesine yakın seyretti. Kurşun 2.008 dolar seviyesinde yatay kalırken, nikel yüzde 1,2 düşüşle 18.945 dolara, kalay ise yüzde 0,6 gerileyerek 55.680 dolara indi.

