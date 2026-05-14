Çin’le konut için ortak çalışma grubu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile görüştü. Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Çin arasında konut ve şehirleşme alanında çalışma grubu kurulması kararı alındı, COP31 süreci için işbirliği teyit edildi. İki günlük ziyaret kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Bakan Kurum, Pekin'de ilk olarak Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü. COP31, şehircilik-konut ve 'asrın inşa seferberliği' konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, iki ülkenin konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu oluşturacağını duyurdu.

ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bakan Kurum, "Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 başta olmak üzere; şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaları ele aldık. Asrın İnşa sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, ülkemizin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık" mesajını paylaştı. Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile de bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmede COP31 sürecinde işbirliği alanları ele alındı. Bakan Kurum, "İklim hedefleriyle uyumlu net politikaların güçlü sonuçlar üretebileceğini halihazırda gösteren Çin ile COP31'de de işbirliği içinde olacağız" dedi.