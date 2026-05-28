Çinli ucuz alışveriş sitesi Temu’ya ABD’den dev ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada, Temu'nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediğinin belirlendiği bildirildi.

YASA DIŞI ÜRÜN RİSKİ YÜKSEK BULUNDU

Komisyon açıklamasında, AB'deki tüketicilerin Temu üzerinden yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Temu'nun 2024 yılına ilişkin risk değerlendirmesinin, AB'nin dijital platformlar için belirlediği Digital Services Act standartlarını karşılamadığı vurgulandı.

GİZLİ TESTLERDE GÜVENLİK ALARMI

Soruşturma kapsamında yürütülen gizli alışveriş testlerinde dikkat çekici bulgular elde edildi.

Komisyonun resmi açıklamasına göre, test amacıyla satın alınan şarj cihazlarının çok büyük bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği tespit edildi.

Ayrıca incelenen bebek oyuncaklarının önemli kısmında kimyasal limitlerin aşıldığı veya kopabilen küçük parçalar nedeniyle boğulma riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ürünlerin orta ve yüksek düzeyde güvenlik riski taşıdığı ifade edildi.

TAVSİYE SİSTEMLERİ DE MERCEK ALTINDA

AB Komisyonu, Temu'nun tavsiye algoritmaları ile influencer destekli ürün tanıtım programlarının yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğini kaydetti.

Komisyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çok büyük çevrim içi platformlar, hizmetleriyle bağlantılı sistemik riskleri titizlikle değerlendirmek ve buna uygun önlemleri zamanında almakla yükümlüdür."

TEMU'YA SÜRE VERİLDİ

Karara göre Temu'nun 28 Ağustos 2026'ya kadar ihlalleri gidermeye yönelik kapsamlı bir eylem planı sunması gerekiyor.

AB Komisyonu, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde şirkete periyodik ek para cezaları uygulanabileceği uyarısında bulundu.

AB KURALLARI SERT UYGULANIYOR

Avrupa Birliği, son dönemde dijital platformlara yönelik denetimlerini sıkılaştırmış durumda.

Özellikle Avrupa'da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri ve çevrim içi platformlar, kullanıcı güvenliği, ürün güvenliği ve içerik denetimi konusunda katı kurallara tabi tutuluyor.

AB, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında kuralları ihlal eden şirketlere küresel cirolarının önemli bölümüne ulaşabilecek para cezaları uygulayabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör