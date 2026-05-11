Çinlilerin rüzgârı durdu

Türkiye otomotiv pazarında kısa sürede hızla büyüyen Çinli markaların rüzgârı kesildi. Pazarı domine eden Çinlilerin payı Nisan 2026'da adeta çakıldı. 2024'te yüzde 8.8'e kadar çıkan Çinli otocuların payı, Nisan 2026'da yüzde 5.3'e geriledi. Nisan'da 4 bin 321 adet Çinli otomobil satıldı. Ocak-Nisan aylarında ise toplam Çinli otomobillerin satışı 19 bin 456 adet oldu. Yılın ilk dört ayındaki pazar payları ise 6.6 seviyesinde gerçekleşti. 2025'te Çin'de üretilen elektrikli modellere getirilen kısıtlamalar ve Çinli otomobillere uygulanmaya başlayan ek vergi etkili olmaya başlamıştı. Nisan 2026 döreminde Çinlilerin pazar payındaki keskin düşüşün nedeni ise BYD oldu.

SATIŞLAR ÇAKILDI

Aslında BYD 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapmıştı. BYD, ocakta 3 bin 866 adet, şubatta 1.428 adet satış yaptı. Ancak kota sorunu nedeniyle istediği otomobilleri ithal edemeyen firma, satış listesinden birçok modelini çıkarmak zorunda kaldı. Satışları bu yüzden hızla düştü. BYD'nin satışları martta 833 adet, nisanda da 447 adete geriledi. BYD ve diğer Çinli markaların ilk dört aydaki satışları ise şöyle gerçekleşti: BYD 6 bin 574 adet, Chery 8 bin 190 adet, Hongqi 9 adet, MG 938 adet, Omoda/Jaecoo 3 bin 835 adet.