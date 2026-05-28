Çip çalışanlarına rekor ödeme

Samsung Electronics bünyesindeki sendika, şirket yönetiminin sunduğu yıllık ikramiye teklifini kabul etti. Samsung'da yaklaşık 48 bin sendikalı çalışan daha önce 18 günlük genel grev tehdidinde bulunmuştu. Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara ortalama yüzde 6.2 maaş artışı sağlanacak. Ayrıca şirket kârının yüzde 10.5'lik bölümünün çalışanlara ikramiye olarak dağıtılması konusunda taraflar uzlaşmaya vardı. Samsung'un yapay zekâ ve bellek çipi alanındaki güçlü performansı sayesinde oluşan toplam ikramiye havuzunun 34 trilyon wonu, yani yaklaşık 22 milyar doları geçtiği açıklandı. Çip bölümündeki bazı çalışanlar kişi başına 400 bin dolara kadar ikramiye alabilecek.