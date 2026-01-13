Citi 1000 kişinin işine son verecek

Citigroup'un CEO Jane Fraser'ın maliyetleri kontrol altında tutma ve getirileri artırma planının bir parçası olarak bu hafta yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

New York merkezli şirketin eylül sonu itibari ile 227.000 çalışanı bulunuyordu. 2 yıl önce belirlenen plana göre 2026 sonuna kadar 20.000 işin ortadan kaldırılması planlanıyor. Böylece kodrolarda da daralmaya gidilecek.

Citigroup bir açıklamada "2026'da kadro azaltmaya devam edeceğiz. Bu değişiklikler, personel seviyelerimizin, konumlarımızın ve uzmanlığımızın mevcut iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için yaptığımız ayarlamaları yansıtıyor" dedi.