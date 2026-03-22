Citi, gelişmekte olan ülkeleri 95 doların üzerindeki petrol fiyatlarına karşı uyardı

Citi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Stratejisi Küresel Başkanı Luis Costa, İran'da süren savaşın ve beraberinde getirdiği enerji şokunun Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalar üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda yatırımcıları sert bir dille uyardı.

Costa, piyasaların "Goldilocks" (ılımlı büyüme, düşük enflasyon) döneminden hızla uzaklaşarak bir stagflasyon krizine sürüklendiğini belirtti.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ AGRESİF ŞEKİLDE BOZULABİLİR"

Luis Costa, müşterileri için hazırladığı notta, petrol fiyatlarının varil başına 95-100 dolar eşiğini aşmasının yaratacağı tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut jeopolitik olayların küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacak. Petrol şoklarının gelişmekte olan piyasalarda yerel enflasyon beklentilerini agresif bir şekilde bozabileceğini (de-anchoring) öngörüyoruz."

Özellikle tüketici sepetlerinde gıda ve enerji ağırlığı yüksek olan ülkelerin büyük bir risk altında olduğunu vurgulayan Costa, "Sınır piyasaları (frontier markets) bu ortamda özellikle savunmasız görünüyor," değerlendirmesinde bulundu.

Costa ayrıca, Güney Afrika randı (ZAR) üzerindeki baskıya da değinerek, piyasadaki faiz artırımı beklentilerinin bir "panik reaksiyonu" yansıtabileceği konusunda uyardı.