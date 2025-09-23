Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Citi, Türk bankaları için hedef fiyatları açıkladı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 15:44 Son Güncelleme: 23.9.2025 15:48

Citi, Türk bankaları için hedef fiyatları açıkladı

ABD merkezli Citibank analistleri Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dört Türk bankasında hedef fiyatları yukarı yönlü revize etti.

Citi, Türk bankaları için hedef fiyatları açıkladı

Citi analistleri bankaların faiz oranlarını düşürmeye olumlu yaklaştığını ifade ederek dört Türk bankası için hisse senedi fiyat hedeflerini yükseltti.

Hisseler konusunda yapıcı olmaya devam ettiğini ifade eden Analist Simon Nellis, varlık-yükümlülük açığına ilişkin analizinin, kısa vadede en çok İş Bankası ve Yapı Kredi'nin fayda sağlayacağını ifade etti.

Analist, Akbank, Garanti ve İş Bankası için bu yılki hisse başına kazanç tahminlerini düşürürken, Garanti için bu tahminleri yükseltti. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi için 'al' tavsiyesi, Garanti için de 'nötr' tavsiyesi korudu.

Hedef fiyatlar şu şekilde:

BANKA YENİ HEDEF ESKİ HEDEF
İş Bankası 21 16,50
Yapı Kredi 45 32
Akbank 90 70
Garanti 165 105

ARKADAŞINA GÖNDER
Citi, Türk bankaları için hedef fiyatları açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz