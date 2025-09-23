Citi, Türk bankaları için hedef fiyatları açıkladı

Citi analistleri bankaların faiz oranlarını düşürmeye olumlu yaklaştığını ifade ederek dört Türk bankası için hisse senedi fiyat hedeflerini yükseltti.

Hisseler konusunda yapıcı olmaya devam ettiğini ifade eden Analist Simon Nellis, varlık-yükümlülük açığına ilişkin analizinin, kısa vadede en çok İş Bankası ve Yapı Kredi'nin fayda sağlayacağını ifade etti.

Analist, Akbank, Garanti ve İş Bankası için bu yılki hisse başına kazanç tahminlerini düşürürken, Garanti için bu tahminleri yükseltti. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi için 'al' tavsiyesi, Garanti için de 'nötr' tavsiyesi korudu.

Hedef fiyatlar şu şekilde: