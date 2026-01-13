Citi’den altın ve gümüş tahmini

Citigroup, 0–3 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 5 bin dolara, gümüş hedefini ise 62 dolardan 100 dolara çıkardı.

Analist Max Layton'ın da aralarında yer aldığı Citi ekibi, değerlendirmesini yatırımcılara gönderilen bir not aracılığıyla paylaştı. Citigroup, "Yatırım ilgisi güçlü seyrini sürdürüyor ve pek çok yukarı yönlü etkenin ilk çeyrek boyunca etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Banka, ana senaryosunda Venezuela, İran ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik risklerin yılın ilerleyen dönemlerinde gevşemesinin özellikle altın için güvenli liman talebini zayıflatabileceğini öngörüyor.

Citigroup'un 6–12 aylık periyot için belirlediği hedefler ise altın için ons başına 4.000 dolar, gümüş için ise 70 dolar düzeyinde kaydedildi.