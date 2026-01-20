Citi’den altın ve gümüş tahmini

Citi Research, kısa vadede değerli metallere ilişkin taktiksel iyimser tutumunu sürdürdüğünü açıkladı.

Kuruluş, jeopolitik riskler ve Fed'in bağımsızlığına dair endişeler gibi yükselişi destekleyen temel faktörlerin halen geçerli olduğunu vurguladı. Raporda, gümrük tarifelerine ilişkin kararların daha da gecikmesine bağlı belirsizliğin, ABD'deki metal stoklarının küresel piyasalara hızla dönmesini şimdilik engelleyebileceği ve bunun fiziki piyasalardaki küresel sıkılığı uzatabileceği ifade edildi.

Citi, önümüzdeki üç aya kadar altın ve gümüş için hedef fiyatlarını sırasıyla ons başına 5.000 dolar ve 100 dolar seviyelerinde sabit tuttu.

ALTINDA REKOR YÜKSELİŞLER SÜRÜYOR

Altın fiyatları, küresel ölçekte yüksek seyreden jeopolitik belirsizliklerin desteğiyle rekor seviyelerini koruyor. Ons altın, 4.693 doların üzerinde yeni tarihi zirveleri test ederken, şu anda yüzde 0,4 artışla 4.689 dolardan işlem görüyor.

Bu yükseliş gram altına da yansıdı ve 1 gram altın tarihi zirvesini 6.530 liranın üzerine taşıdı. Şu anda gram altın yüzde 0,45 primle 6.526 liradan alıcı buluyor.