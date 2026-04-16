Citi’den bakır fiyatları için yeni tahmin

Jeopolitik risklerin yumuşamaya başlamasının etkileri küresel bakır piyasalarına da yansıdı. Citi, Orta Doğu'daki kükürt arzına ilişkin belirsizliklerin fiyatları desteklediği ifade ederek yeni bakır tahminini açıkladı.

KÜKÜRT ETKİLİ OLDU

Citibank, jeopolitik risklerdeki görece azalmayı gerekçe göstererek 0-3 aylık bakır fiyatı tahminini ton başına 13.000 dolara çıkardı. Bankanın kararında küresel piyasalarda risklerin azalması ve bakır üretiminde önemli bir yer tutan kükürt arzındaki kesintiler etkili oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören gösterge bakır, 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle ton başına 13 bin 392 dolar oldu.

2 BANKADAN 2 TAHMİN

Orta Doğu'nun küresel kükürt üretimindeki yaklaşık yüzde 24'lük payı göz önüne alındığında piyasa üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Wells Fargo, 2026 sonu için bakır fiyatı tahminini 12.452 dolara yükseltirken, Citi yılın son çeyreğine kadar fiyatların 12.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.