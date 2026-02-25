Citi’den bakır fiyatları tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Citi, bakır piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Bankanın beklentilerine göre, 14.000 dolar seviyesinin görülebileceği aşağı yönlü risklerin sınırlı kaldığı ifade edildi.

ÇİN'DEKİ STOKLAR AZALIYOR

Fiyatlarda yaşanan değişimlerde hem fiziksel hem de finansal piyasalarda dip seviyelerden gelen güçlü alımların etkili olduğu belirtildi. Fiyatları Çin'deki stok azalışlarının etkileyebileceği de ifade edildi. Banka, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini ise 13.000 dolar/ton seviyesinde sabit tuttu.

ABD İRAN GERİLİMİ ETKİLEYECEK

Raporda jeopolitik gelişmelere de yer verildi. ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşma ya da gerilimin kısa vadede azalmasının, bakır gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde pozitif etki yaratabileceği belirtildi. Öte yandan COMEX ile LME arasındaki arbitraj dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığına da dikkat çekildi.