Haberler Ekonomi Haberleri Citi'den rekor gümüş tahmini
Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:52

Gümüş fiyatlarında yaşanan ani değişimler sonrasında Citi’den yeni tahmin geldi. Banka gümüşün 3 ay içinde ons başına 150 dolar seviyesine yaklaşacağını ön görüyor.

Gümüş fiyatlarının rekor seviyeleri görmesinin ardından Citigroup, fiyat tahminini açıkladı. Bankaya göre gümüş fiyatları rekor seviyelerdeki seyrine devam edecek.

Citigroup, spot gümüş fiyatının üç ay içinde 150 dolara ulaşarak rekor kırmasını bekliyor. Citigroup analistleri, Çin'deki güçlü alım ivmesinin süreceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

Analistler Salı günü yayımladıkları notta, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

