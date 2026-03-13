Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Citi’den TCMB analizi: Nisan'da faiz indirimine gidilecek mi?
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:54

Citi’den TCMB analizi: Nisan'da faiz indirimine gidilecek mi?

Citigroup ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Citi’den TCMB analizi: Nisan’da faiz indirimine gidilecek mi?
  • ABONE OL

Citigroup ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan toplantısında politika faizini sabit tutmasını öngörüyor.

Ancak söz konusu raporda, enflasyon ve rezervlerdeki baskının sürmesi halinde bankanın doğrudan faiz artırımı seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Citigroup, Türkiye'nin para politikasıyla ilgili son raporunda, TCMB'nin önceki gevşeme yanlısı duruşunu terk ederek daha temkinli bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekti.

Raporda, son toplantı metnindeki tonun önceki açıklamaya kıyasla daha ihtiyatlı olduğu ve gevşeme eğiliminin metinden çıkarıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, kurum Nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek toplantıyı "pas geçeceğini" öngörüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Citi’den TCMB analizi: Nisan'da faiz indirimine gidilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz