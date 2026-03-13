Citi’den TCMB analizi: Nisan’da faiz indirimine gidilecek mi?

Citigroup ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan toplantısında politika faizini sabit tutmasını öngörüyor.
Ancak söz konusu raporda, enflasyon ve rezervlerdeki baskının sürmesi halinde bankanın doğrudan faiz artırımı seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.
Citigroup, Türkiye'nin para politikasıyla ilgili son raporunda, TCMB'nin önceki gevşeme yanlısı duruşunu terk ederek daha temkinli bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekti.
Raporda, son toplantı metnindeki tonun önceki açıklamaya kıyasla daha ihtiyatlı olduğu ve gevşeme eğiliminin metinden çıkarıldığı belirtildi.
Bu çerçevede, kurum Nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek toplantıyı "pas geçeceğini" öngörüyor.