Citi’den TCMB analizi: Nisan’da faiz indirimine gidilecek mi?

Citigroup, Türkiye'nin para politikasıyla ilgili son raporunda, TCMB'nin önceki gevşeme yanlısı duruşunu terk ederek daha temkinli bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekti.

Raporda, son toplantı metnindeki tonun önceki açıklamaya kıyasla daha ihtiyatlı olduğu ve gevşeme eğiliminin metinden çıkarıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, kurum Nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek toplantıyı "pas geçeceğini" öngörüyor.