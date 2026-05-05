Citi’den Türkiye ekonomisi için kritik değerlendirme: Dezenflasyon beklentilerden yavaş olabilir

Nisan ayı enflasyonunun, ABD-İsrail hattındaki gerilimin etkisiyle beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yabancı kurumlar Türkiye'ye yönelik analizlerini güncellemeye başladı. Bu kapsamda Citi de yeni bir değerlendirme yayımladı.
Citi ekonomisti İlker Domaç'ın hazırladığı raporda, Türkiye'nin fiyat istikrarına giden yolunun belirsizliklerle çevrili olduğu ifade edildi. Rapora göre Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek enerji fiyatları, dezenflasyon sürecini zorlaştıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor.
Analizde, sektör bazlı enflasyon beklentilerinin fiyat artış hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) öngörülerinden daha yavaş gerileyebileceğine işaret ettiği belirtildi.
Citi ayrıca, sadece kur istikrarının beklentileri kontrol altında tutmak için yeterli olmayabileceğini, rekabet gücüne ilişkin kaygıların da sürece eşlik ettiğini vurguladı. Raporda, olası bir sıkılaşma adımı için TCMB'nin iki temel gelişmeyi izleyeceği ifade edildi: rezervler üzerindeki baskının kalıcı hale gelmesi ve yurt içi mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması.
Değerlendirmede, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında yapılacak ayarlamaların yanı sıra faiz artışının da seçenekler arasında bulunduğu kaydedildi.