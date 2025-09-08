Çoban maaşları 130 bin liraya çıktı

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Durum böyle olunca üreticiler büyük sorun yaşamaya başladı, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan üretici Mürsel Bulut, geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti. Mürsel Bulut, "Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine her şeyi biz karşılıyoruz" dedi.