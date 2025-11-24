Çocuk işçiliğine sıfır tolerans

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İŞKUR ve SGK birimleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri, 81 ilde sahaya yayılan bu modelle çocuk işçiliğine karşı çok paydaşlı bir mücadele yürütüyor. Türkiye genelinde oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri, risk altındaki çocukları tespit eden, yönlendiren ve takip eden sahadaki en kritik yapı taşları olarak dikkat çekiyor. Bu yapılar, İŞKUR, SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler teşkilatının ortak çalışmasıyla hem merkezde hem yerelde koordineli incelemeler yürütüyor.

E-METİP DEVREDE

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının izlenmesi amacıyla geliştirilen e-METİP sistemi ise çocuk işçiliği riskinin tüm sektörlerde takip edilmesine imkân tanıyacak şekilde genişletildi. Sistem sayesinde risk altındaki çocuklar anlık olarak izleniyor, ilgili birime yönlendiriliyor ve koruma tedbirlerinin hızla devreye alınması sağlanıyor.

AİLELERE DESTEK

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi, yaklaşık 1.5 milyar liralık bütçesiyle Türkiye'nin sahada ölçülebilir sonuçlar üreten en kapsamlı müdahale projelerinden biri olarak yürütülüyor. Proje kapsamında binlerce çocuk yeniden eğitime yönlendirilirken, ailelere sosyal destek sağlanıyor, geçici yerleşim alanları ve yaşam koşulları iyileştiriliyor, tarım aracılarından muhtarlara kadar çok sayıda yerel aktörün kapasitesi artırılıyor.