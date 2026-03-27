Commerzbank’tan altın ve gümüş tahmini

Commerzbank, emtia piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak tahminlerini açıkladı. Banka, değerli metallerde yukarı yönlü beklentilerini korurken, enerji tarafında ise jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Banka, altın fiyatlarının yıl sonunda 5.000 doları, 2027 sonunda ise 5.200 doları aşmasını beklediğini açıkladı. Bankaya göre güvenli liman talebinin artmasına bağlı olarak altın fiyatları da yükselecek.

Gümüş fiyatlarına yönelik de açıklamalarda bulunan banka, yıl ortası fiyat tahminini 80 dolara çekerken, 2026 yıl sonunda fiyatın 90 dolara ulaşacağını öngördü.

Orta Doğu'daki savaşın mayıs ortalarından sona ereceğini varsayan banka, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrek sonunda varil başına 90 dolara gerilemesini beklediğini duyurdu.