Commerzbank’tan petrol fiyat tahmini

Küresel gerilimlerin artmasına bağlı olarak petrol fiyatları sürekli olarak hareketli bir grafik çiziyor. Commerzbank, Brent petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini güncelledi.

PETROL FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Banka, eylül sonu için öngördüğü varil başına 80 dolarlık tahmini 90 dolara, yıl sonu beklentisini ise 85 dolara yükseltti. Bankanın tahminlerini değiştirmesinde Hürmüz Boğazı'nın ağustos başına kadar kapalı kalacağı beklentisi etkili oldu.

Banka raporunda Avrupa doğalgaz fiyatlarının Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile yıl sonuna kadar yaklaşık 50 Euro/MWh seviyelerinde kalmasının beklendiği bildirildi.

Avrupa'daki doğal gaz depolama oranının eylül sonunda yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşacağını ifade eden banka, bu durumun da yüzde 80'lik hedefin altında kalacağı öngörülüyor.



