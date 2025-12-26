Bakan Kurum, COP Başkanı olarak atandı: Onur duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum.

COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir.

İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur.

Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır.

COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."