COP30 temasları: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Guterres’e küresel iş birliği vurgusu

Giriş Tarihi: 7.11.2025 16:34 Son Güncelleme: 7.11.2025 16:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres ile görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişlkin "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP30 kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, bugünkü temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Verimli bir görüşme gerçekleştiren Yılmaz ve Guterres, görüşmede küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Türkiye-BM iş birliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığın vurgulandığı görüşmede Yılmaz, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

