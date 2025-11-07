COP30 temasları: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Guterres’e küresel iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP30 kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, bugünkü temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Verimli bir görüşme gerçekleştiren Yılmaz ve Guterres, görüşmede küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Türkiye-BM iş birliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığın vurgulandığı görüşmede Yılmaz, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.