COP31 Başkanı Murat Kurum Türkiye’nin önceliklerini açıklayacak

COP31 HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli platformlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP toplantılarına ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki EXPO alanında gerçekleştirilecek zirvenin tüm hazırlık ve organizasyon süreci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "COP31 Başkanı" olarak görevlendirilen Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülüyor.

Kurum, bir yandan Antalya'daki hazırlıkları yerinde incelemeye devam ederken diğer yandan İstanbul'da diplomasi temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen COP31 başlangıç toplantılarına başkanlık eden Kurum; Simon Stiell, Yalçın Rafiyev, Andre Correa do Lago, Ana Toni ve Kushla Munro ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Geçen hafta Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kurum, COP31 hazırlıklarının geldiği aşama ve Antalya'daki EXPO alanında yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.