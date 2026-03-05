COP31 Başkanı Murat Kurum Türkiye’nin önceliklerini açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde Fatih Birol ile 12 Mart'ta İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Türkiye'nin COP31 sürecine ilişkin önceliklerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
COP31 HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli platformlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP toplantılarına ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki EXPO alanında gerçekleştirilecek zirvenin tüm hazırlık ve organizasyon süreci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "COP31 Başkanı" olarak görevlendirilen Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülüyor.
Kurum, bir yandan Antalya'daki hazırlıkları yerinde incelemeye devam ederken diğer yandan İstanbul'da diplomasi temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen COP31 başlangıç toplantılarına başkanlık eden Kurum; Simon Stiell, Yalçın Rafiyev, Andre Correa do Lago, Ana Toni ve Kushla Munro ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Geçen hafta Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kurum, COP31 hazırlıklarının geldiği aşama ve Antalya'daki EXPO alanında yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİNE YERLEŞECEK
COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, ülkenin uluslararası görünürlüğü ve iklim diplomasisindeki rolü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen Taraflar Konferansları kapsamında sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarına ilişkin kurallar ele alınıyor. Ayrıca Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik birçok düzenleme de COP toplantılarında şekilleniyor.
Uzmanlara göre zirveye ev sahipliği yapmak, ülkelerin küresel iklim politikalarının merkezinde yer almasını sağlarken aynı zamanda yeşil dönüşüm politikalarına ivme kazandırıyor. Bu süreçte yenilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir şehircilik projeleri ve iklim uyum politikaları daha güçlü şekilde gündeme geliyor.
Ayrıca uluslararası finans kuruluşları ve iklim fonlarının ilgisinin artmasıyla birlikte temiz enerji ve iklim finansmanı alanlarında yeni yatırım fırsatlarının oluşması bekleniyor. On binlerce delegenin katılımıyla gerçekleşecek zirve süresince turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde de önemli bir ekonomik hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor.