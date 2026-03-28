COP31 uzlaşma platformu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında gittiği ABD'de, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31'i, güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz. Antalya'daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, ABD'de sivil toplum kuruluşlarıyla toplantının ardından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile ikili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi konular ile Sıfır Atık masaya yatırıldı.

