COP31'in finans ortağı belli oldu! Bakan Murat Kurum "en büyük gücümüz olacak" diyerek duyurdu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan küresel iklim zirvesi COP31 süreci için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak finans dünyasının liderleriyle bir araya geldi. Zirvede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği stratejisi, eylem gündemi ve finans sektörünün bu süreçteki rolü masaya yatırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, bankacılık sektörüyle tarihi bir karara vardıklarını duyurdu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM BİR YÜK DEĞİL, STRATEJİK BİR İMKAN"

Toplantıda COP31 Başkanlığı'nın 'Uygulama COP'u hedeflerini anlatan Bakan Murat Kurum, iklim kriziyle mücadelede finans sektörünün üstleneceği kritik role dikkat çekti. Yeşil dönüşümün sektör için bir maliyet ya da yük olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, bu sürecin yeni küresel fırsatların kapısını aralayacak stratejik bir imkan olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TBB RESMİ FİNANS ORTAĞIMIZ OLDU"

Görüşmelerin ardından sanal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Bakan Kurum, Türkiye Bankalar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki resmi iş ortağı olduğunu ilan etti.

Bakan Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz COP31 sürecine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. İklim eylemi için kritik rolü olan bankacılık ve finans sektörüyle eş güdüm içinde hareket etme noktasında önemli bir karar aldık. Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör