Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim tünelleri yarın hizmete açılıyor! 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, söz konusu kesimin resmi açılışını 16 Nisan Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çorum'un İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin D-100 Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'nun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik."

"KIRKDİLİM GEÇİŞİ'NE ÜÇ ÇİFT TÜP TÜNEL İNŞA ETTİK"

Yolun Çorum ile Laçin arasındaki tamamlanan kesiminde yer alan ve 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim Mevkii hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik." dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin bin 389 kilometre, T-2 Tüneli'nin bin 157 metre ve T-3 Tünelinin ise bin 553 metre olduğunu belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI

Bakan Uraloğlu, hizmete sunulan 25 kilometrelik kesim ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesinin artırılacağını belirterek "Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 Milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca, çevreye zararlı karbon emisyonu da 3 bin 420 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.