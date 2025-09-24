Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çolakoğlu’na teşekkür plaketi

Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) da katkılarıyla düzenlenen akşam yemeğinde, buluşmaya katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür plaketlerini verdi. Rockefeller Center'da düzenlenen buluşmada, plaketini Erdoğan'ın elinden alan Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğine katılım gösterdik. Değerli bakanlarımız ve kıymetli iş insanlarıyla bir araya geldik. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızla böyle bir organizasyonda buluşmaktan, ülkemizi ve hemşerilerimizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi. Çolakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmada Türk Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceklerini, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme ve karşılıklı yatırımları artırma iradesinin baki olduğunu vurgulamasını çok değerli bulduklarını sözlerine ekledi.

HER ALANDA DESTEK OLACAĞIZ

New York'ta Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ve TASC iş birliğiyle düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen Türk Amerikan İş Forumu toplantısında da iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedeflerin, yatırım fırsatlarının ve ticaretin önündeki engellerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkânları, üretim gücü, bölgesel stratejik rolü hakkında bilgi verildi. Haydar Çolakoğlu'nun da yer aldığı bu buluşmanın iki ülke iş dünyası arasında köprülerin daha da sağlamlaşması ve karşılıklı iş birliği imkânlarının artırılması bakımından son derece değerli görüldüğü ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Atlantik Konseyi iş birliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılan Çolakoğlu, toplantıda uluslararası yatırımcılarla enerji sektöründeki yeni fırsatların, uzun vadeli iş birliklerinin ve ortak projelerin gündeme geldiğini belirtti.





KİMLER KATILDI?

TÜRK-AMERİKAN Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) da katkılarıyla düzenlenen akşam yemeği TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti 27. Dönem Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın katılımıyla gerçekleşti.