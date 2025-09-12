Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 13:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın GSYH'ye oranı gerileyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi verilerine işaret ederek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA
