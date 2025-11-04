Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi dengeli ve sürdürülebilir büyüme yolunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uyguladıkları politikalar sayesinde ekonomide öngörülebilirlik artarken, beklentilerin olumlu yönde şekillendiğini, azalan risk primiyle yatırımcı güveninin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mal ihracatındaki güçlü ivmelenmenin yanı sıra turizm ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dengeli, dirençli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini göstermektedir. İhracat odaklı üretim yapımız sayesinde ekim ayı ihracatımız yıllık yüzde 3,1 oranında artmış ve yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ilk defa 270 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora ulaşmıştır. Turizm gelirleri 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla yıllıklandırılmış olarak 63,8 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bu artış, Türkiye'nin küresel turizmdeki cazibesini bir kez daha teyit etmiştir.

Güçlü ihracat performansı ve turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından elde edilen yüksek döviz gelirleri, fiyat baskılarını hafifleterek dezenflasyon hedefimizin gerçekleşmesine zemin hazırlamakta, rezerv artışına katkı sağlayarak, sürdürülebilir cari açık ve dış kırılganlıkların azaltılmasına katkı sunmaktadır. Bir yandan istikrarı ve güveni pekiştirirken, diğer yandan dengeli büyüme politikası ile hedeflerimize doğru adımlar atmaya devam edeceğiz."