Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz

Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son bu yılın 3. çeyrek rakamları elimizde. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyüme kaydetti. Tarımda yaşadığımız talihsiz bir yıla rağmen, hem don hem kuraklık yaşadık bu sene. Tarımımız muhtemelen yüzde 6 civarında bir daralma gösterecek bu sene. Buna rağmen Türkiye ekonomisi ilk 9 aylık dönemde yüzde 3,7 büyümeyle yoluna devam ediyor. Bütün bu sürecin sonucunda 2002 yılında AK Parti hükümetlerinin geldiği dönemde 238 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimiz, bu yıl itibarıyla 1,5 trilyon doları aşacaktır. Beklentimiz bu, uluslararası tahminler de böyle.

Kişi başına milli gelirimiz 17 bin doların üstüne çıkacak, 18 bin dolarlara yaklaşacaktır. Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapacaktır. Son 23 yılda alt orta gelirden üst orta gelire geldi Türkiye. Bu seneki gelişmeler bu şekilde gitmesi halinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağız. IMF'nin yaptığı tahminler ışığında bu yıl nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız."

"AMACIMIZ, 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE ULAŞMAKTIR"

Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Olumsuz küresel şartlara, yükselen korumacılığa, belirsizliğe ve bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere, savaşlara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Son yıllıklandırılmış rakamlara göre ihracatımız toplamda 271 milyar dolara yaklaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'ın da büyük bir başarı grafiği ortaya koyduğuna, 2024 yılında yüzde 4,1 büyüme performansıyla bölgede öne çıkan bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile ikili ticaretimizin geçen yıl 8 milyar dolara ulaştığını görüyorsunuz. Bu sene petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve başka birtakım faktörler nedeniyle bir miktar gerileme olabilir ama bu geçici bir gerileme olacaktır. Amacımız Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır. Bunu da sizlerle birlikte, iş dünyamızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşmamızı genişlettik ve 2024 yılında yürürlüğe girmesini sağladık. Bunun ticaretimize güç vereceğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzalamanın olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlatmış durumdayız."