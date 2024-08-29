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Giriş Tarihi: 29.8.2024 14:43 Son Güncelleme: 29.8.2024 14:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "enflasyon muhasebesi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOBİ ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörün taleplerine hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, "Enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sonuçlarını almaya başladıkları ekonomi programını güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmeye odaklanan makro politikalarımızdan taviz vermeden, yaptığımız istişareler çerçevesinde KOBİ'ler ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "enflasyon muhasebesi" açıklaması
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