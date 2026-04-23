Haberler Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP açıklaması: Makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz
Giriş Tarihi: 23.04.2026 21:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada "Orta Vadeli Program her yıl eylül ayında güncelleniyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de '23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Merkez Bankası'nın nasıl bir açıklama yapacağını mayıs ayında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

"SİZ PROGRAMINIZA UYDUĞUNUZ SÜRECE HEDEFLERİNİZE ULAŞIRSINIZ"

Gazetecilerin 'Programda kesinti olacak mı?' sorusu üzerine Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #ORTA VADELİ PROGRAM #MERKEZ BANKASI #CEVDET YILMAZ #TBMM

