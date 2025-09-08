Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran’dan OVP açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren programlardan biri olan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için güçlü adımlar atıldığını belirtti.

Programın yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir stratejiyi öne çıkardığını vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında büyümenin yüzde 3,8'e, 2027 yılında yüzde 4,3'e ve 2028 yılında ise yüzde 5'e ulaşması hedefleniyor. Enflasyonla kararlı mücadele edilerek tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve yapısal reformlarla Türkiye ekonomisi daha dirençli hale gelecektir. Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu, güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için milletimizin yol haritasıdır. Tarımdan enerjiye, ihracattan turizme, üretimden arz güvenliğine, gayrimenkulden perakendeye kadar her alanda güçlü adımlar atılacak. Bu vizyon, sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal açıdan da daha adil ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program'ın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Duran, emeği geçenlere teşekkür etti.