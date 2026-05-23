Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU YENİLENDİ"

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu başarının Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz."

ÜRETİM KAPASİTESİ VE İHRACAT GÜCÜNE VURGU

Bolat, elde edilen başarının arkasında güçlü üretim altyapısı, özel sektör dinamizmi ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünün bulunduğunu ifade etti. Ayrıca son 23 yılda uygulanan ihracat odaklı ekonomi politikalarının bu noktaya gelinmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

İHRACATIN TARİHSEL YÜKSELİŞİ

Açıklamada Türkiye'nin ihracattaki uzun vadeli gelişimine de dikkat çekildi. Buna göre ülke, 1973 yılında ilk kez yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesini aşarken, 1987'de aylık 1 milyar dolar ihracat eşiğini geçti. Bugün gelinen noktada ise günlük bazda milyar dolar seviyelerinin üzerinde ihracat yapılabildiği vurgulandı.

"KÜRESEL TİCARETTE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

Bolat, Türkiye'nin küresel ticarette etkinliğinin arttığını belirterek, üretim altyapısının güçlendiğini, yüksek katma değerli ihracatın desteklendiğini ve yeni pazarlara erişimin genişlediğini ifade etti.

İHRACATÇILARA TEŞEKKÜR

Açıklamasının sonunda Bakan Bolat, başarıda emeği geçen tüm kesimlere teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör