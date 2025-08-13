CVK’dan enerji dönüşümünde Eskişehir’de tarihi adım

CVK Park Bosphorus Hotel, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda enerji dönüşümünde önemli bir adım atarak Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Karaçay Mahallesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile yıllık elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayacak. Toplam 120 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin tamamlandığında yıllık ortalama 23 milyon kWh enerji üretecek ve CVK Hotels & Resorts'un tüm tesislerinin enerji ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılayacak. CVK Hotels Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik, bu projeyle çevreye duyarlı vizyonlarını güçlendirmeyi ve enerjide bağımsız bir model oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.