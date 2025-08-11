Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.8.2025 09:54 Son Güncelleme: 11.8.2025 09:54

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent Projesi halk arz süreci ile ilgili veriler belli oldu. Borsada işlem görmeye başlayan gayrimenkul sertifikalarının halka arzı 21,4 milyar TL oldu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (EKGYO) Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşıldı.

Yapılan açıklamalara göre, halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Halka arza ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL oldu.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

