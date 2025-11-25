Damla Kent Projesi’nde daire seçimi başladı

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi'nin halka arz edilen A ve B etaplarında 2.214 bağımsız bölüm yer aldığı belirtildi. Projede, gerekli Gayrimenkul Sertifikası'na sahip yatırımcılar 26 Kasım 2025 itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek. Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini "DMLKT" koduyla, Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerinin başladığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmeler üzerine, yatırımcıların asli edim taleplerini 2026 yılı beklenmeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla Emlak Konut GYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru, 7 Kasım 2025 tarihli yazı ile onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılar, 26 Kasım'dan itibaren daire seçim haklarını kullanabilecek.

DAİRE SEÇME HAKKI - ASLİ EDİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için daire seçme - asli edim süreci 26 Kasım 2025 itibarıyla başladı.

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, aşağıdaki süreçleri izleyecekler:

Öncelikle www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ adresleri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecek.

Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek.

Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO'ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak.

Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi'ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.

Böylece yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatına sahip olacak.

İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ: DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent Projesi, Başakşehir'de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor.

Damla Kent Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz edilen ve ihale süreçlerinin tamamlandığı A Etabı ve B Etabı'nda toplam 2 bin 214 konut bulunuyor.

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçen 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta.

Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.