Damlakent’te daire seçimi başladı

TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilen sertifika modelinde yeni yeni bir aşamaya geçildi. Sertifika kapsamında İstanbul Başakşehir'de inşa edilen Damla Kent projesinde daire seçimlerinin başladığı açıklandı. Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesinin halka arz edilen A ve B etaplarında 2 bin 214 bağımsız bölüm yer aldığı belirtildi. Projede, gerekli gayrimenkul sertifikasına sahip yatırımcılar 26 Kasım itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek. Gayrimenkul sertifikası satın almak isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini 'DMLKT' koduyla, Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent Projesi, Başakşehir'de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor. Damla Kent Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz edilen ve ihale süreçlerinin tamamlandığı A Etabı ve B Etabı'nda toplam 2 bin 214 konut bulunuyor. Projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası biriktiren yatırımcılar, şu süreçleri izleyecekler: Öncelikle www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ adresle-ri üzerinden projedeki tercih ettikleri konutu belirleyecek. Sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek. Kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO'ya iletecek ve süreç resmen başlayacak. Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi'ne davet ederek sözleşme imzalayacak. Böylece yatırımcılar, gayrimenkul sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını konuta dönüştürecek.