Damping Nedir? Ekonomide Damping Ne Anlama Gelir Ve Çeşitleri Nelerdir?

Damping isminden de anlaşılacağı gibi İngilizce kökenli bir kelimedir. Daha çok ticari işlerde çok sık kullanılmaktadır. Özellikle belirli malları satan firmalar için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca dampingin birçok çeşidi bulunmaktadır. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız bu kelimenin ne anlama geldiğini kesinlikle bilmeniz gerekmektedir. Ekonomi ve borsa alanında kullanılan damping ne anlama gelir ve çeşitleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarını sizin için hazırladık…

Damping Nedir?

Dampingin öncelikle kelime anlamını iyi bilmek gerekmektedir. Damping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır. Bu sözlükteki anlamından da anlaşılacağı gibi ticari anlamda oldukça fazla kullanılmaktadır. Dampingin günümüzde birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Monopol olmaya çalışan firma global piyasada rakiplerini ortadan kaldırmak için aşırı fiyat düşürür. Buna yıkıcı damping denir.

Monopolcü firma devamlı surette düşük fiyattan satar çünkü bu şekilde azalan maliyetten yani ölçek ekonomilerinden faydalanıp karını artırmak ister. Buna uluslararası fiyat farklılaştırması denir. Her ülkenin talep yapısına göre fiyat ayarlaması yapılır. Mesela bir ülkede mala olan talep esnekse fiyat düşürülür sürümden kazanılır. Başka ülkede talep esnek değilse fiyat yükseltilir yine daha fazla ciro elde edilir.

İhracatçı firma var olan stoklarını azaltmak için yapabilir.

Damping Ne Demek?

Dampingin sözlükteki anlamından yukarıda bahsetmiştik. Damping ile ilgili bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Dampingi karakterize eden en önemli unsur, yurtdışına satışlarda ülke iç piyasasının altında bir fiyat farklılaştırmasına gidilmesidir. İktisadi açıdan fiyat farklılaştırması olması için; ya iki piyasanın birbirinden kesinlikle ayrılmış olması ya da fiyatlandırma stratejisinin ihracatçının karını maksimize etmesi sonucuna varılması gerekir.

Ayrıca mevzuatımızda damping; Türkiye'ye ihraç edilen bir malın, aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir fiyatla Türkiye'ye satılması olarak tanımlanmaktadır.

Anti Damping Nedir?

Ticari ilişkilerde bazı olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlardan kurtulmak için ise bazı önlemler alınmaktadır. Bunlardan biri de dampinge karşı vergi alınması durumudur. Bu duruma da anti-damping ismi verilmiştir. Yine İngilizce kökenli iki kelime olarak karşımıza çıkar. Anti-damping vergisi Türkiye'ye ihracat yapan bazı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime yani dampinge karşı alınan vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vergi türünün varlığı oldukça önemlidir.

Anti-damping Vergisi direk tahsil edilen bir vergi olmasıyla birlikte eşyanın ithalinde menşe ülkeye göre anti-damping belirlendiği gibi bazen menşe ülke yanı sıra o ülkede ki göndericilere göre de Anti-damping Vergisi Oranı değişiklik gösterebilmektedir. İthalatta savunma önlemleri kapsamında ülkemiz, uygulanan piyasayı bozan indirim tutarı kadar 'anti- damping vergisi' belirlemektedir. Bu sayede de tam hedefe odaklı bir savunma gerçekleştirilmiş olunur. Anti-damping vergilerinin ödenmesinde eşyanın üretildiği ülke ve bazen yurtdışında ürün satın alınan firmada önem taşımaktadır.