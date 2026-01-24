Dana kıyma: 485 kuşbaşı: 510 liraya satılacak

Ramazan ayında et fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla İstanbul'un ardından Ankara'da da sabit fiyat uygulaması hayata geçirildi. Buna göre dana kıyma 485, dana kuşbaşı ise 510 liradan satılacak. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından et ve tereyağı fiyat sabitleme protokolü imzalandı. Sabit fiyat uygulaması İstanbul'da 30 zincir marketin 1.500'ü aşkın, Ankara'da ise 19 marketin 300 dolayında şubesinde geçerli olacak. Uygulamanın 81 ile yayılması bekleniyor. Üye marketlerden alışveriş yapan Ankaralı yüzde 70, İstanbullu ise yüzde 80 kâr elde edecek.

PROTOKOL ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

ESK ile PERDER arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden protokol ile piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimi hedefleniyor. ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünler, Ankara ve İstanbul'da PERDER üyesi olan toplam 49 zincir markette ramazan ayı boyunca et ve tereyağı fiyatları sabitlenecek. Ankara ve İstanbul'da başlayan fiyat sabitlemesinin 81 ildeki zincir marketlere yayılması bekleniyor. Ankara'daki fiyat sabitlemesinin geçerli olmadığı ve PERDER üyesi olmayan marketlerde dana kıyma 680-740 TL aralığında satışa sunulurken üye marketlerde bu fiyat 485 lirada sabitlenecek. 740-810 lira bandında satılan dana kuşbaşının fiyatı 510 liradan, 1.150-1.500 lira bandında satılan dana antrikotun fiyatı ise 1.000 lirada sabitlenecek. 1.350-1.750 lira arasında satılan dana bonfile üye marketlerde 1.200 liradan satılırken tereyağı ise 440-550 lira yerine 384 liraya satılacak.

SEPET YÜZDE 30 UCUZA DOLACAK

Bu fiyatlarla Başkent Ankara'da bir vatandaş, ramazan alışverişini üye 49 zincir marketten yaptığında et ürünlerinde cebinden çıkacak paradan ortalama yüzde 70 tasarruf etmiş olacak. İstanbul'da ise 720-790 TL olan dana kıyma, üye 30 zincir markette 485 liradan, 780-860 TL bandında satılan dana kuşbaşı 510, 1.200-1.600 lira bandında satılan dana antrikot 1000, 1.400- 1.900 bandında satılan dana bonfile ise 1.200 lirada sabitlenecek. Öte yandan tereyağı ise üye olmayan marketlerde 480-620 liraya satılırken, üye marketlerde 384 liraya satılacak. İstanbul'da bir vatandaş, üye olmayan bir market yerine PERDER üyesi marketi tercih ederse sepetini yüzde 80 daha ucuza doldurmuş olacak.

İŞTE PROTOKOLÜN GEÇERLİ OLDUĞU MARKETLER

Ankara'da ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında fiyat sabitleyen marketler ise şunlar: Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerinde geçerli olacak. İstanbul'da ise Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin tüm şubelerinde geçerli olacak.