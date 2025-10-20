Dar gelirli vatandaşa tam koruma sağlanacak

Hükümet, doğal gaz ve elektrikte vatandaşlara sağlanan sübvansiyonları, daha adil ve hedefli hale getirmek için kademeli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, gelire, tüketime veya kullanıcı grubuna göre farklı destek oranlarının uygulanması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

FARKLI DESTEK ORANLARI

Enerji alanında yapılan son değerlendirme toplantılarında, doğal gaz ve elektrikte verilen sübvansiyonların kademelendirilme yöntemlerine "parantez" açıldı. Buna göre, her vatandaşın aynı oranda destek aldığı mevcut sistem yerine, ihtiyaç ve tüketim düzeyine göre farklı oranlarda sübvansiyon verilmesi planlanıyor.

LİMİT BELİRLENECEK

Çalışmalarda, doğal gazda il ve aya göre değişen tüketim limitleri belirlenmesi de gündemde. Belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapan kullanıcılar sübvansiyon kapsamı dışında kalacak. Böylece, tasarruf yapan ve ihtiyaç kadar tüketen vatandaş korunurken, aşırı tüketimin önüne geçilecek.

FAZLA KAYNAK DAR GELİRLİYE

Yeni sistemle birlikte, sübvansiyon dışına çıkarılan yüksek tüketimli kullanıcılar nedeniyle oluşacak kaynak, dar gelirli vatandaşlara ek destek olarak aktarılacak. Böylece hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de enerji desteklerinin adil şekilde paylaşılması hedefleniyor.

ÖZEL DÜZENLEME

Tek sayaç altında birden fazla ailenin yaşadığı haneler için de özel bir uygulama geliştiriliyor. Bu durumda olan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak hane geliri tespiti yaptıracak. Gelir düzeyi belirlenen ailelerin sübvansiyon desteği buna göre devam edecek. Yeni modelle amaç "enerji sübvansiyonlarını daha hedefli hale getirmek ve dar gelirli vatandaşları güçlü biçimde korumak" olduğu ifade ediliyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ "AİLE KART" İLE HIZLANACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya koyduğu "Aile Kart" ile sosyal hizmetleri ve yardımları hak sah-i bi vatandaşlara hızlı şekilde ulaştıracak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde, işlemler daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu yapıya kavuşacak. "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahib i vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.