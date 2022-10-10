Dar gelirliye ev sahibi olması için çifte şans

Evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor. Sosyal konut için başvuru yapan vatandaş, aynı zamanda kendi evini yapması için tahsis edilecek arsaya da başvuru yapabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilmek için çifte şans elde etmiş olacak. Ancak kura sonucu hem sosyal konut hem de arsanın çıkması durumunda vatandaş tek bir hakkını kullanacak. Yüzyılın projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Arsa ve işyeri için bugün başlayan başvuru süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek.İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak.Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.İlk Evim İlk İşyerim kampanyasında Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) kuruluşundan bugüne ilk kez uygulaya- cağı, küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunulacak işyerleri 28 ilde yer alacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvuruların bugün başlayacağını belirterek, "Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak" ifadesini kullandı. Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsa için başvuru yapılacağına, 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ise ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuru alınacağı kaydedildi.İşyerleri için piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılıyor. Buna göre işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinde fiyat 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak. Dükkan bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç, banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak.O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.Yoksul ve dar gelirli olmak.Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmamak.Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.TC vatandaşı olmak.Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.18 yaşını doldurmuş olmak.Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.