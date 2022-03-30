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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:44

DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran: “Araç sahibi olmanın en avantajlı yolu kiralamak.”

DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran: “Araç sahibi olmanın en avantajlı yolu kiralamak.”

Otomotiv dünyasının genç yöneticilerinden DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran, “Araç sahibi olmanın en avantajlı yolu kiralamak. Araç kiralamada kasko, trafik sigortası, araç vergisi ve muayene ücretleri kiralayıcı firma tarafından karşılandığı için herhangi bir ek masraf ödemiyorsunuz. Yatırım amacı gütmüyorsanız en mantıklı seçim kiralamak” dedi.

Günümüz şehir hayatında iş görüşmelerine zamanında ulaşmak ya da özel hayatımızda aile üyeleriyle program yaparken rahat hareket edebilmek için otomobil kullanmak bir zorunluluk haline geldi. Araç sahibi olmanın yanı sıra araç kiralama da son dönemde Türkiye'de ve dünyada yükselen bir trend. Ankara Yenimahalle merkezli taşımacılık ve ikinci el otomobil alım satım şirketi DASİ Motorlu Araçlar'ın kurucusu ve CEO'su Ali Çalıkıran, bu konuda kararsızlık yaşayanlar için "Araç kiralamak mı, satın almak mı?" sorusuna yanıt verdi. Araçların artık bir yatırım aracına dönüştüğünü belirten Çalıkıran, öncelikle araç sahibi olmaktaki amacın belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Araç kiralama ek masrafları ortadan kaldırıyor."

Yatırım yapmak isteyenler için araç satın almanın avantajlı olabileceğini belirten Ali Çalıkıran, amaç ihtiyaç ve iş için kullanım olduğunda kiralama seçeneğinin öne çıktığını ifade etti: "Araç kiralamada kasko, trafik sigortası, araç vergisi ve muayene ücretleri kiralayıcı firma tarafından karşılandığı için herhangi bir ek masraf ödemiyorsunuz. Keza tüm bakım kalemleri; kışlık-yazlık lastik değişimleri, kaza ya da hasar durumunda ikame araç hizmeti ile yol yardım hizmetleri yine kiralama şirketinin yükümlülüğünde. Hâl böyleyken araç kiralama opsiyonu müşterilerimiz için daha çekici hale geliyor. Bunun yanında markalara ve modellere göre geniş bir finansman yelpazesi de sunuyoruz müşterilerimize. Doğru karar vermek için araç sahibi olmanın tüm masraflarıyla beraber hesaplanması ve kiralama sonucunda ödenecek toplam tutarın fırsat maliyetinin de dikkate alınarak kıyaslanması, gerçek resmin ortaya çıkarılması için faydalı olacaktır."


"ilandır"

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DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran: “Araç sahibi olmanın en avantajlı yolu kiralamak.”
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